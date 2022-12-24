Кредиты, открытие бизнеса, брак: казанцы назвали свои главные безрассудства 2022 года

К наибольшим безрассудствам в уходящем году чаще всего жители Казани относят спонтанные покупки, кредиты и влюбленности, следует из нового опроса SuperJob. Упоминают казанцы и другие поступки – такие, как открытие бизнеса, прыжки с парашютом, ссоры с начальством, вступление в брак и другие.

Необдуманные покупки безрассудством назвали 10% опрошенных горожан, решение взять кредит или ипотеку – 8%. Еще для 8% жителей города к безрассудным поступкам относятся влюбленность или вступление в брак, а 7% считают, что проявили опрометчивость при смене места жительства.

5% опрошенных признались, что они спонтанно сменили имидж (сделали стрижку, тату или пирсинг), а еще 3% удивляются сами себе, вспоминая внезапное решение отправиться в путешествие. Также 3% корят себя за то, что слишком доверяли людям. Еще для 1% главным безрассудством года оказался конфликт с руководством на работе. Каждый пятый (21%) назвал безрассудными другие свои поступки: упоминались разводы, игра на бирже, открытие бизнеса, купание в холодной реке, прыжок с парашютом и другие.

Интересно, что путешествие, радикальное изменение внешности или переезд главным безрассудством чаще называют женщины. А в том, что они взяли необдуманный кредит или легкомысленно женились, чаще признавались мужчины.

Также из опроса следует, что в целом женщины в 2022-м году вели себя благоразумнее мужчин: среди них безрассудных поступков не совершала каждая вторая (51%), тогда как среди представителей сильного пола — только 45%.



В среднем же 34% горожан в этом году утверждают, что не совершали сумасбродных поступков. Два года назад таким могли похвастаться 4 из 10, а главным безрассудством граждане называли вакцинацию от COVID-19.

