Спокойные, красивые, идеальные: как слава о лошадях татарской породы пошла по России

Конный пробег до Алтая на лошадях татарской породы стартовал 24 июля

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Пробег еще раз подтвердил сплоченность братских народов нашей страны»

Конный пробег до Алтая на лошадях татарской породы продлился месяц. Участники добрались до памятного знака «Алтай – сердце Евразии», установленного от имени первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева на берегу реки Катунь в Майминском районе. Здесь жеребцов торжественно и передали Республике Алтай.

«Пробег ознакомил регионы не только с татарской породой лошадей, но и показал многообразие и колорит нашей татарской культуры, духовные ценности, бережно передаваемые из поколения в поколение. Пробег еще раз подтвердил сплоченность братских народов нашей многоконфессиональной страны», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров по окончании пробега.

На финише участников пробега встретили министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров и первый заместитель Председателя Правительства Алтая Эжер Ялбаков Фото: Минсельхозпрод РТ

Для участия в пробеге были отобраны шесть лошадей татарской породы: четыре жеребца из хозяйства «Набиуллин С.Ф.» Лениногорского района и два из «Племрепродуктора им. Гиниятуллина С.Ш.» Тюлячинского района.

Работа по отбору и тренировке лошадей была проведена достаточно серьезная. И это было связано не только со сложностью и длительностью маршрута. Изначально предполагалось, что лошади останутся на Алтае для разведения как подарок Татарстана.

«Трех жеребцов оставили для чистопородного разведения»

Четырех жеребцов передали в мараловодческое хозяйство, а двух – в детско-юношескую школу для тренировки юных наездников. До этого на Алтае не было лошадей татарской породы, рассказал «Татар-информу» ведущий советник Минсельхозпрода Татарстана Айрат Хабибуллин.

«Хозяйство занимается разведением маралов, еще хотят разводить белого барса. Теперь у них появились четыре лошади татарской породы. Они хотят заниматься и их разведением. Поэтому в наших планах привести им конематок. Знаю, что они хотят в качестве эксперимента попробовать скрестить одного жеребца с алтайской кобылой. Но трех жеребцов точно оставили для чистопородного разведения», – сообщил собеседник информагентства.

Алтайцев особенно впечатлил золотисто-песочный окрас татарских лошадей Фото: Минсельхозпрод РТ

По его словам, особенно алтайцев впечатлил золотисто-песочный окрас татарских лошадей – жеребцов такой масти в их регионе нет. «Им очень понравились наши лошади. Они говорят, что с нашими лошадьми по цвету, росту, экстерьеру сходства нет. Еще понравилось, что они очень спокойные», – поделился Хабибуллин.

Лошади татарской породы обладают плотным и крепким телосложением, характеризуются правильным экстерьером и пропорциональным развитием отдельных частей тела. Голова у них среднего размера, прямые профиль и шея, хорошо развитая грудная клетка и крепкие конечности.

На Алтае созданы достаточно хорошие условия для содержания жеребцов из Татарстана – есть просторные левады и корма, заметил спикер. «Мы передали наших лошадей в хорошие руки. Там специалисты – молодцы, это конники с большой буквы. Они даже снаряжение для лошадей делают вручную», – подчеркнул он.

Лошади очень спокойные, идеальные для того, чтобы детям учиться ездить верхом Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Переживали, что у жеребцов может возникнуть стресс, но его не было»

Участники конного пробега Татарстан – Алтай преодолели более 3 тысяч километров, проехали через 56 населенных пунктов Татарстана и восемь регионов России. Татарские лошади хорошо перенесли длительный путь и проявили стрессоустойчивость, сказал Хабибуллин.

«Во многих местах были загруженные трассы или по узким дорогам большегрузы “летели”. Были местности с густым лесом, склонами, болотами, по которым тяжело идти. Мы переживали, что у жеребцов может возникнуть стресс, но его не было, и это большой плюс. Они очень хорошо себя показали в дороге. Даже детишек катали во время остановок в населенных пунктах. Были дожди, ветра, холод, но они шли», – отметил ведущий советник Минсельхозпрода.

«Они очень хорошо себя показали в дороге. Были дожди, ветра, холод, но они шли» Фото: Минсельхозпрод РТ

Кстати, жеребцами заинтересовался не только Алтай, но и другие российские регионы, через которые прошел маршрут. «Во всех регионах спрашивали, где найти таких красивых лошадей», – поделился Хабибуллин.

Причем, по его словам, большой интерес проявили руководители детских спортивных школ. «Их впечатлило, что лошади очень спокойные, идеальные для того, чтобы детям учиться ездить верхом. Более того, они невысокие, что тоже хорошо для детей», – пояснил Хабибуллин.

Сейчас в Татарстане содержится более тысячи голов лошадей татарской породы. Их разведением занимаются хозяйства Лениногорского, Тюлячинского и Алькеевского районов. Не так давно глава КФХ Сабинского района Ильнар Гарипов подал документы на регистрацию своего хозяйства как племенного по разведению именно татарской породы.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»