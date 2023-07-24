Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани стартовал конный пробег до Алтая на лошадях татарской породы. Протяженность пути составит более 3 тыс. километров. Маршрут пройдет через 56 населенных пунктов восьми регионов России.

«Конный пробег на лошадях татарской породы проводится впервые Татарстаном при поддержке Раиса республики Рустама Минниханова. Его целью является популяризация лошадей татарской породы, патент на которую получен 6 февраля 2019 года», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия, председатель Федерации коневодства и конного спорта РТ Марат Зяббаров.

Для участия в пробеге были отобраны шесть лошадей татарской породы: четыре коня из хозяйства «Набиуллин С. Ф.» Лениногорского района и два — из «Племрепродуктора им. Гиниятуллина С. Ш.» Тюлячинского района.

Марат Зяббаров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«До торжественного старта была проделана большая работа по отбору и тренировке лошадей, а также наездников. Также был проложен маршрут через восемь регионов России, разработан единый фирменный стиль и эмблемы конного пробега, изготовлена сувенирная продукция», — отметил Зяббаров.

По его словам, в каждом регионе участников пробега будут встречать и сопровождать представители региона, Минсельхозпрода и исполнительного комитета Всемирного конгресса татар.

Для участия в торжественном старте в Казань приехали главы районов, где активно развивается татарская порода лошадей, и руководители коневодческих хозяйств. Отправляясь в дальний путь, участники пробега услышали напутственные слова от духовенства республики.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Когда смотришь на татарскую породу лошадей, удивляешься тому, сколько в ней совершенства, гармонии, энергии и грациозности. Татарстану есть что показать, чем похвалиться и чему радоваться. У нас очень много выдающихся достижений. И вот одно из направлений, которым наша республика может по достоинству гордиться», — подчеркнул ректор Казанской семинарии, протоиерей Владимир Самойленко.

По его мнению, таким мероприятием Татарстан может показать пример любви к своей земле, народу, культуре, традициям. «Дай Бог, чтобы этот пробег был успешным, чтобы люди увидели эту гармонию, красоту, изящество татарстанской породы лошадей», — заявил протоиерей.

«Отрадно, что татарская порода лошадей разводится и размножается», — добавил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В завершение церемонии Марат Зяббаров передал участникам флаг конного пробега и дорожные принадлежности.

Участники пробега проведут в пути 38 дней. Финишируют они в конце августа в Майминском районе Республики Алтай возле памятного знака «Алтай — сердце Евразии».