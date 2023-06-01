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«Сплю, но немного»: Путин рассказал о своем графике и принципах управления Россией
Президент Владимир Путин рассказал, что спит примерно по 6-7 часов в сутки и регулярно занимается спортом. Свой график, а также принципы, которыми руководствуется в работе, он озвучил на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», которая прошла по видеосвязи.
«Я, конечно, как и все люди сплю. И, в отличие от некоторых известных вам людей, стараюсь не бросать заниматься спортом – это помогает в работе. Сплю, в общем, немного – шесть-семь часов, в основном шесть», – сказал Путин.
Говоря о принципах работы, Путин напомнил цитату генерал-фельдмаршала Христофора Миниха: «Россия напрямую управляется Богом, а если это не так, то непонятно как она вообще существует». «Я бы поспорил бы с автором этих слов, потому что Россия хоть и управляется напрямую Богом, но существует за счет наших людей, за счет таланта наших людей, любви к Отечеству, за счет преданности своей семье и своей Родине», – сказал Президент.
Напомним, что также в ходе встречи он назвал поддержку материнства и многодетных семей одной из главных задач российского Правительства.
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