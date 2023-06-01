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Путин назвал поддержку материнства и многодетных семей главной задачей государства
Поддержка материнства, детства и семей, в особенности многодетных, остается неизменно важнейшей задачей Правительства России, заявил Президент Владимир Путин. По его словам, от работы в этой области зависит будущее страны.
«Мы последовательно развиваем соответствующие меры поддержки и программы. Речь в том числе об индексации материнского капитала, о введении для нуждающихся семей выплат на детей, многих других решениях», – обратился глава государства к многодетным семьям, награжденным орденом «Родительская слава».
Путин отметил, что в разных регионах России понятие многодетных семей и то, какие именно семьи можно считать таковыми, разные. Он добавил, что уже поручал Правительству в ближайшее время установить единый статус многодетной семьи на федеральном уровне, сообщает пресс-служба Кремля.
На встрече с обладателями почетной государственной награды за воспитание, российский лидер также поздравил их с Международным днем защиты детей, пожелал им счастья, успехов и благополучия.
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