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Список государств-кандидатов в новые партнеры БРИКС утвердят на саммите в Казани
На предстоящем в Казани саммите БРИКС, который запланирован на следующий год, планируют утвердить список государств-кандидатов в новые партнеры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ, су-шерпа России в БРИКС Павла Князева.
По словам Князева, запланированный в столице Татарстана саммит станет кульминацией российского председательства. В него войдут 200 мероприятий различного уровня, включая министерский, а также общественные форумы и рабочие группы.
«Сейчас никаких прогнозов я бы делать не стал, на йоханнесбургском саммите поручено лидерами проработать модальности новой категории партнеров и согласовать список кандидатов в эту категорию, который должен быть утвержден на саммите в Казани», – сказал представитель МИД РФ.
Князев отметил, что сейчас перед международным ведомством стоит задача по подключению к БРИКС с 1 января шести стран, принятых в организацию в августе: Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
Напомним, в интервью Медиакорпорации Китая Президент РФ Владимир Путин заявил, что страны БРИКС поддерживают идею формирования многополярного мира.
«Все, кто присоединился к БРИКС, поддерживает эту идею, концепцию формирования многополярного мира. Никто не хочет быть на вторых ролях у какого-то суверена», — подчеркнул российский лидер.
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