Спикер Совфеда не считает вопрос признания «Талибана»* первостепенным

Вопрос о признании движения «Талибан»* (организация, запрещенная в России) не является вопросом первоочередной важности, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

«Вопрос признания или непризнания не является первоочередным шагом. Талибами должны быть сделаны те шаги, о которых я говорила (инклюзивность, защита прав человека — ред.), вот тут, думаю, будет признание, потому что они реальная власть там», — отметила Матвиенко.

Заседание московского формата по Афганистану состоялось 20 октября в Москве. В консультациях приняли участие представители десяти стран региона и высокопоставленная делегация талибов*, возглавляемая заместителем главы кабинета Абдулом Саламом Ханафи.

В ходе встречи министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Москва признательна талибам* за содействие по возвращению на родину россиян из Афганистана после смены власти.

*Действующее преимущественно в Афганистане и Пакистане движение «Талибан» признано в России террористическим, его деятельность на ее территории запрещена. Как террористическое его рассматривает и Организация Объединенных Наций.