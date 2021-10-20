Лавров: Москва признательна талибам* за помощь в возвращении россиян из Афганистана

Россия выражает признательность талибам* (представителям запрещенной в РФ радикальной организации «Талибан»*) за содействие по возвращению на родину россиян из Афганистана после смены власти. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Признательны также за оказанное содействие в возвращении на родину россиян, которые оказались в Афганистане в период смены власти», — заметил глава МИД РФ во время встречи с талибами*.

Заседание московского формата по Афганистану состоялось 20 октября в Москве. В консультациях приняли участие представители десяти стран региона и высокопоставленная делегация талибов*, возглавляемая заместителем главы кабинета Абдулом Саламом Ханафи.

*Действующее преимущественно в Афганистане и Пакистане движение «Талибан» признано в России террористическим, его деятельность на ее территории запрещена. Как террористическое его рассматривает и Организация Объединенных Наций.