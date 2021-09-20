Спикер СФ рассказала о планах расширить систему электронного голосования в РФ

Электронное дистанционное голосование в России в будущем будет расширено, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает радио Sputnik.

«Мы внедрили в этом году систему дистанционного голосования онлайн в ряде регионов, электронное голосование себя очень хорошо проявило. Мы планируем его в будущем расширять», – рассказала Матвиенко.

Одна из особенностей думских выборов 2021 года – это широкое использование дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Впервые электронное голосование охватило сразу семь регионов, утвержденных Центральной избирательной комиссией (ЦИК). В их число вошли: Москва и Московская область, Курская, Нижегородская, Ярославская, Мурманская и Ростовская области, а также Севастополь. Более 2,5 млн человек проголосовали удаленно.

Президент России Владимир Путин, соблюдающий режим самоизоляции, также принял участие в голосовании на выборах в Госдуму РФ в онлайн-режиме, о чем сообщало ИА «Татар-информ».