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Спикер парламента Южной Осетии: Обсуждаем вопрос воссоединения с Москвой
Южная Осетия в тесной координации с Москвой обсуждает вопрос присоединения к России. Об этом со ссылкой на председателя парламента страны Алана Алборова сообщает РИА Новости.
«Все эти вопросы мы обсуждаем в тесной координации с Российской Федерацией с учетом наших двусторонних отношений и договоров», — объяснил политик.
Он подчеркнул, что обе страны проводят скоординированную внешнюю политику. Поэтому когда будет принято решение об организации референдума о вхождении Южной Осетии в Россию, оно будет реализовано.
Напомним, что в 2022 году Южная Осетия уже принимала решение о проведении референдума о присоединении к России. Однако с приходом нового Президента республики действие соответствующего указа было приостановлено.
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