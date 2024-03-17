Спикер парламента Южной Осетии: Обсуждаем вопрос воссоединения с Москвой

Южная Осетия в тесной координации с Москвой обсуждает вопрос присоединения к России. Об этом со ссылкой на председателя парламента страны Алана Алборова сообщает РИА Новости.

«Все эти вопросы мы обсуждаем в тесной координации с Российской Федерацией с учетом наших двусторонних отношений и договоров», — объяснил политик.

Он подчеркнул, что обе страны проводят скоординированную внешнюю политику. Поэтому когда будет принято решение об организации референдума о вхождении Южной Осетии в Россию, оно будет реализовано.

Напомним, что в 2022 году Южная Осетия уже принимала решение о проведении референдума о присоединении к России. Однако с приходом нового Президента республики действие соответствующего указа было приостановлено.