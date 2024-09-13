Спикер и ключевые позиции: что обсудят на первом заседании Госсовета РТ нового созыва

Фарид Мухаметшин поблагодарил депутатов прошлого созыва за эффективную работу

Фото: gossov.tatarstan.ru

«Добивались успешной деятельности Госсовета»

Открывая заседание президиума, Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин заявил, что хочет «выступить с коротким словом». Свою речь он начал с того, что поблагодарил депутатов прошлого созыва за эффективную работу.

«Мы проводили все регламентные процедуры и добивались успешной деятельности Госсовета республики. Поздравляю с успешным завершением работы шестого созыва. Благодарю за активность», – сказал глава парламента.

Мухаметшин отметил, что некоторых депутатов уже наградили. А сегодня он вручил почетный знак «За вклад в развитие парламентаризма» заместителю Председателя Госсовета Марату Ахметову и члену президиума Рустаму Мухамадееву.

«Рустам Набиуллович представлял в нашем парламенте огромную компанию – “Татнефть”. К сожалению, так случилось, что он покинул наши ряды», – сказал руководитель парламента, награждая бывшего депутата.

Марату Ахметову вручили почетный знак «За вклад в развитие парламентаризма» Фото: gossov.tatarstan.ru

«Блестяще провели избирательную кампанию в республике»

Избирательная кампания завершена, и начинается работа по формированию парламентских фракций, комитетов и комиссий Госсовета, сказал Мухаметшин.

Он поблагодарил политические партии и избирателей за участие в выборах. «Блестяще провели избирательную кампанию в республике. И в целом по России выборы прошли организованно. А Татарстан отметили с положительной стороны. За этим стоит большая созидательная работа всех уровней и ветвей власти», – подчеркнул Председатель Госсовета.

В единый день голосования, 8 сентября, в 13 регионах, в том числе в Татарстане, прошли выборы в законодательные собрания. «Везде выборы признаны состоявшимися. 545 депутатских мандатов из 659 получили представители партии “Единая Россия”», – заметил глава парламента.

Он добавил, что Татарстан стал одним из лидеров среди регионов по числу проголосовавших. «Татарстанцы пришли на выборы, понимая ответственность, что нужно избрать депутатов для формирования Государственного Совета седьмого созыва. Нарушений, повлиявших на итоги голосования, не зафиксировано. Из 2,9 млн избирателей Татарстана проголосовали 2,1 млн человек, или 71,6%. Это хороший показатель», – констатировал спикер.

Сейчас, по его словам, предстоит большая работа по исполнению наказов избирателей, оказавших доверие партиям. В республике из 100 депутатских мандатов 86 получили представители партии «Единая Россия». «Люди верят нам, проголосовали – поддержали. Нам нужно будет очень серьезно заниматься выполнением наказов и продолжить текущую созидательную работу», – заявил Председатель Госсовета.

Мухаметшин не исключил, что появятся новые программы, которые «будут представлены Правительством для совместного решения задач, поставленных перед государственной властью населением».

Подготовку первого заседания после выборов организует президиум действующего созыва, напомнила секретарь Госсовета Лилия Маврина Фото: gossov.tatarstan.ru

«Первое заседание парламента носит организационный характер»

Первое заседание Государственного Совета Татарстана седьмого созыва назначено на 20 сентября. В повестку включили 17 вопросов.

«Все подготовим. С Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым эта дата тоже согласована, он примет участие в первом организационном заседании», – сообщил Мухаметшин.

Подготовку первого заседания после выборов организует президиум действующего созыва, напомнила секретарь Госсовета Лилия Маврина.

«Первое заседание парламента носит организационный характер. Предстоит избрать Председателя Госсовета, его заместителей, секретаря парламента, президиум. Необходимо образовать комитеты, определить их составы, избрать председателей комитетов», – рассказала она.

Кроме того, будут сформированы парламентские комиссии по установлению идентичности текстов законов республики на татарском и русском языках, по депутатской этике, по контролю за достоверностью сведений о доходах и об имуществе депутатов.

Парламентариям также предстоит выбрать сенатора России – представителя от Госсовета Татарстана. К слову, сенатор от республики Геннадий Емельянов избран депутатом по одномандатному округу от «Единой России».

Изберут также депутатов для работы на профессиональной постоянной основе. А созданным комитетам передадут законопроекты, работа над которыми не завершена Госсоветом шестого созыва.

Первое заседание Государственного Совета Татарстана седьмого созыва назначено на 20 сентября Фото: gossov.tatarstan.ru

«Традиционно первое заседание транслируется по республиканскому телевидению и радио»

С первого заседания будет вестись прямая теле- и радиотрансляция, решили члены президиума. «Первое организационное заседание парламента обычно вызывает большой интерес у избирателей республики. Поскольку именно на первом заседании избираются руководящие органы, президиум, комитеты. И традиционно первое заседание транслируется по республиканскому телевидению и радио», – уточнила Маврина.

Всего на сессию пригласят 150 человек. Но в этот раз, кроме традиционно приглашаемых должностных лиц, в список включили всех членов ЦИК республики. Один из вопросов предстоящего заседания касается результатов выборов.

Предварительно обсудят вопросы первого заседания представители депутатов Госсовета седьмого созыва. Их совещание решено провести 18 сентября. Делегаты избираются из числа депутатов, избранных по одномандатным округам и республиканским спискам. Их выберут на территориальных собраниях не позднее 17 сентября.

«Это та работа, которую в каждый новый созыв приходится проводить президиуму уходящего созыва. Мы свою миссию должны выполнить сполна и организованно провести эту работу. Не покладая рук продолжаем трудиться», – заявил Мухаметшин, закрывая заседание.