Спикер Госдумы: Программа партии ЕР должна быть реализована в соответствии с планом

Важно, чтобы все предложения по народной программе «Единой России» были реализованы строго по плану, заявила вице-спикер Госдумы, глава комиссии политической партии ЕР по защите детства Анна Кузнецова, выступая на ХХ съезде партии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Открытость, контроль и обратная связь. Очень важно, чтобы предложения народной программы („Единой России“) были реализованы так, как были задуманы, как предполагалось изначально. Действительно приносили пользу», — сказала Кузнецова.

По ее словам, помимо основного состава комиссии по защите детства, куда вошли представители министерств и ведомств, эксперты, специалисты по защите семьи и детства, в партии были созданы еще две структуры.

«Ревизионную комиссию, которая будет внимательно следить за тем, как реализуется пункты программы в регионах наблюдательный совет. И пригласили туда родительское сообщество. Потому что именно они — наши семьи с детьми — должны оценить эффективность программы», — рассказала спикер.

Сейчас в Госдуме также обсуждается вопрос о том, чтобы закрепить полномочия служб примирения в законодательстве России для решения конфликтов между учениками в школах.

«Нас попросили закрепить и укрепить в нашем законодательстве роль служб примирения в наших школах. Сейчас уже начата работа в этом направлении», — отметила Кузнецова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщал о том, что на съезде «Единой России» Дмитрий Медведев был переизбран на пост председателя партии.