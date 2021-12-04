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Политика
4 декабря 2021  15:53

Медведев переизбран на пост главы партии «Единая Россия»

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Зампредседателя Совета Безопасности Дмитрия Медведева на съезде «Единой России» вновь избрали на пост председателя партии, сообщает РИА Новости.

«Спасибо большое, дорогие друзья, спасибо за доверие», — сказал Медведев.

Кандидатуру политика на должность председателя партии поддержали единогласно. Он будет занимать должность главы партии следующие пять лет.

Кроме того, во время съезда на пост главы Высшего совета партии утвердили Бориса Грызлова. Медведев поздравил его с избранием.

#дмитрий медведев #единая россия #партия #Россия
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