Spiegel: Пожар на заводе в Берлине не повредил производственную линию ЗРК IRIS-T

Пожар на заводе военно-промышленного концерна Diehl Group в Берлине не затронул процесс производства зенитных ракетных комплексов IRIS-T, которые, в частности, Германия поставляет Украине. Об этом пишет журнал Spiegel со ссылкой на источники в самом концерне.

В Diehl Group пояснили, что предприятие в Берлине занималось гальванизацией (покрытием металлом поверхности других металлических изделий) для автомобильной промышленности. «Сектор вооружений не затронут», — подчеркнул источник издания.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что часть Берлина накрыло ядовитым дымом из-за пожара на территории металлообрабатывающей компании.

Над горящим зданием поднялось огромное дымное облако. В сооружении хранились цианид меди и серная кислота, а во время пожара из них могла образоваться крайне опасная синильная кислота.

Жителям столицы Германии рекомендовали объезжать задымленную зону. Находящимся в ней людям посоветовали не открывать окна и двери, а также отключить системы вентилирования и кондиционирования.