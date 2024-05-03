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Столицу Германии накрыло ядовитым дымом из-за пожара на металлообрабатывающем предприятии
Часть Берлина накрыло ядовитым дымом из-за пожара на территории металлообрабатывающей компании. Жителям города поступили экстренные оповещения, передает агентство Berliner Zeitung.
Пожар произошел на площади 2000 квадратных метров. Сотрудники покинули здание самостоятельно.
Поскольку от пожара пострадали и химические вещества, жителей города просят держать окна и двери закрытыми. Причины пожара пока неизвестны.
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