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Спектакли и экскурсии: Минкультуры Татарстана запустило акцию «Дети — детям»
В Татарстане стартовал проект «Дети – детям», по которому сами юные жители республики смогут выступить проводниками для своих сверстников в мир культуры. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила первый замминистра культуры РТ Юлия Адгамова.
«Акция запускаем с сегодняшнего дня. У нас в республике широко представлены школьные театры, ребята смогут продемонстрировать свое творчество на площадках учреждений культуры. Кроме того, у нас есть проект “Детский экскурсовод” – он будет продолжен и реализован многими нашими музеями», – сообщила спикер.
Чтобы узнать, где и когда можно посетить спектакль с юными артистами, нужно зайти на сайт конкретного учреждения и ознакомиться с предложениями в афише.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в честь Года семьи, объявленного Президентом Владимиром Путиным, в музеях и театрах Татарстана запустили акцию «Семейный абонемент».
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