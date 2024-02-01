В честь Года семьи в музеях и театрах Татарстана запустили акцию «Семейный абонемент»

Фото: © «Татар-информ»

В татарстанских учреждениях культуры стартовала акция «Семейный абонемент», который позволяет получить скидку семьям при посещении музея, театра и других культурных объектов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила первый замминистра культуры РТ Юлия Адгамова.

«Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 2024 год объявлен Годом семьи. Это, в первую очередь, о сохранении устоев и традиций. Мы запускаем проект “Семейный абонемент” для популяризации походов в учреждения культуры всей семьей. По нему предусмотрены скидочная программа, а также объединенные проекты разных учреждений», – пояснила первый замглавы Минкультуры.

Для того, чтобы татарстанцы смогли воспользоваться акцией, им необходимо ознакомиться с программой в учреждении и приобрести билет на событие, информация об этом будет находиться в музеях, театрах и так далее.

При этом некоторые учреждения уже давно реализуют подобный проект, и он показывает свою эффективность. По словам директора Казанского ТЮЗа Айгуль Горнышевой, благодаря этой инициативе за несколько лет число проданных билетов кратно выросло.

«У нас акция “Семейный абонемент” стартовала в 2021 году. Если в первый год мы продали более 100 билетов, в 2022-м уже свыше 300, а в 2023-м более 500. В этом году мы хотим с теми, кто приобретал абонемент, провести конкурс “Самая театральная семья”. Мы проведем для них профильные мастер-классы и лекции», – сообщила она.

Кроме того, Горнышева анонсировала конкурс детских рисунков в ТЮЗе на тему «Мой герой». Уже было прислано несколько работ, директор театра особенно выделила изображение, где ребенок изобразил своих маму и папу с лопатами, которые откапывают свою машину от снега.

«На злобу дня», – пояснила директор Казанского ТЮЗа.