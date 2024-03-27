Спектакль театра «Экият» с тающим героем изо льда оценит жюри «Золотой маски»

Спектакль «Авиатор» по роману Евгения Водолазкина посмотрят члены жюри фестиваля-конкурса Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Показ состоится на сцене театра кукол «Экият» 29 марта.

Спектакль театра кукол «Экият» «Авиатор» выдвинут на «Золотую маску» в четырех номинациях: «Лучший кукольный спектакль», «Лучшая работа режиссера» (Ильгиз Зайниев), «Лучшая работа художника» (Сергей Рябинин) и «Лучшая работа актера» (Дилюс Хузяхметов).

Главный герой романа, Платонов, полвека проспал в криогенной камере, поэтому авторы спектакля пошли на беспрецедентный шаг: кукла сделана изо льда. Персонаж тает на глазах у зрителей. Это простая, но сильная метафора. Зритель видит, как «истекает» срок человеческой жизни.

Руки любимых, солнечный дождь, объятья ветра, запах леса и вкус арбуза — с каждой минутой воспоминаний всё больше, а героя всё меньше. Остановить время невозможно, но только Платонов решает, на что его променять.

Заведующая литературным отделом театра Дилия Шаязданова пояснила, что в 2024 году просмотр спектаклей-номинантов Национальной театральной премии «Золотая маска» проходит по новым правилам. Если раньше номинированные на премию постановки показывались в Москве, то сейчас жюри премии отправилось в регионы.

Всего предстоит посетить около 20 городов и увидеть 56 спектаклей. «В новшестве для театров есть определенные плюсы», — отметила собеседница агентства.

В состав жюри «Золотой маски» вошли известные режиссеры, актеры, деятели искусств. Торжественная церемония вручения премии состоится в мае 2024 года.

Ранее спектакль «Адәмнәр» («Люди») по произведению Галимджана Ибрагимова был номинирован на Российскую национальную театральную премию «Золотая маска-2022» в пяти номинациях.