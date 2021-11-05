Спектакль «Танцы на праздник урожая» Бугульминского театра поборется за «Золотую маску»

Спектакль Бугульминского государственного русского драматического театра имени А. В. Баталова «Танцы на праздник урожая» вошел в лонг-лист российской театральной премии и фестиваля «Золотая маска». Об этом ИА «Татар-информ» сообщила завлит театра Юлия Исмагилова.

«Лонг-лист — список, состоящий из самых заметных спектаклей прошлого сезона, по мнению экспертного совета. В этом году этот список небольшой, порядка 60 спектаклей. В 2020 году эксперты отметили порядка 100 спектаклей. Поэтому попадание в него вдвойне радостнее», — отметила завлит театра.

Во время работы эксперты драматического театра и театра кукол отсмотрели в видеозаписи и вживую 838 спектаклей из 117 городов России от Калиниграда до Южно-Сахалинска.

Один из театральных экспертов, Владислава Куприна, приезжала в Бугульму лично. В конце 2020 года театр выиграл грант на приглашение театрального критика в свой город. Тогда она познакомилась с тремя работами театра: «Бог ездит на велосипеде», «Казанское полотенце» и «Танцы на праздник урожая».

По итогам творческого разбора и анализа Владислава Куприна посоветовала дирекции подать заявку на участие в конкурсе «Золотая маска». Спустя 10 месяцев, поздравляя театр с победой, она написала смс-сообщение: «Поздравляю. Это отличный результат. Лонг-лист в этом году маленький, но честный».

А Игорь Костолевский, президент фестиваля «Золотая маска» в личном письме на имя директора озвучил следующее: «Экспертный совет с большим вниманием рассмотрел представленную работу. Спектакль „Танцы на праздник урожая“ можно без сомнения назвать заметным художественным высказыванием... Мы поздравляем творческий коллектив театра с этой интересной работой».

Завлит театра уточнила, что премьера спектакля «Танцы на праздник урожая» состоялась 29 октября прошлого года. Режиссером-постановщиком выступил приглашенный режиссер из Москвы Дмитрий Акриш. Пьесу написал ирландский драматург Брайен Фрил на основе своей биографии и посвятил ее судьбе пятерых незамужних сестер, которые воспитывают одного сына и ухаживают за дядей с деменцией.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в длинный список «Золотой маски» попали 11 спектаклей из Татарстана.