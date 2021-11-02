Одиннадцать спектаклей из Татарстана вошли в лонг-лист премии «Золотая маска»

Шесть государственных театров Татарстана вошли в лонг-лист российской национальной театральной премии «Золотая маска». Номинанты сезона 2020-2021 объявлены экспертным советом премии.

Среди лучших спектаклей года названы «Алмачуар» (режиссер Айдар Зяббаров) Атнинского татарского государственного театра, «Шобага» («Жребий») Буинского театра, режиссер Тимур Кулов, а также спектакль «Озын-озак балачак» («Долгое-долгое детство»), поставленный режиссером Ильсуром Казакбаевым на сцене татарского театра юного зрителя им. Г.Кариева.

В лонг-лист «Золотой маски» также вошли спектакль «Сәйдәш. Йокысызлык» («Сайдаш. Бессонница») творческого тандема поэтессы Луизы Янсуар и режиссера Резеды Гариповой, «Кроткая» — режиссерская работа известного татарского драматурга Ильгиза Зайниева в Челнинском театре кукол, и спектакль «Танцы на праздник урожая» Бугульминского русского драматического театра.

Среди лучших спектаклей года также назван мюзикл «Золотой казан» Татарского государственного театра оперы и балета им. Мусы Джалиля.

В лонг-лист «Золотой маски» также вошли спектакли «Күнегү», «Сак-сок», «Встречи. Фрагменты» театральной площадки «MOÑ», а также спектакль «Юл» творческого объединения «Алиф».