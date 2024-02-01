«Жизнь за царя», Гергиев и лекция о «Богеме»: главное на Шаляпинском фестивале в Казани

Международный оперный фестиваль имени Федора Шаляпина открывается завтра в Казани

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Шаляпинский фестиваль – первое событие в череде празднования 150-летия Казанской оперы

На сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета (ТАГТОиБ) имени Мусы Джалиля выступят ведущие артисты театров России, а также оперные певцы и дирижеры из Италии, Белоруссии и Азербайджана. Кроме того в программе фестиваля два камерных концерта и пять просветительских лекций.

В этом году, подчеркнем, Шаляпинский фестиваль станет первым событием в череде празднования 150-летия оперного искусства в Казани. Постоянную оперную труппу с солистами, хором, оркестром и балетной группой создал в Казани в 1874 году актер, режиссер, русский антрепренер и деятель культуры, Заслуженный артист Императорских театров Петр Михайлович Медведев (1837-1906).

Опера «Жизнь за царя» на музыку Глинки стала первой постановкой казанской труппы. Она была показана публике уже 26 августа того же года. Именно с этой постановки ведет отсчет история постоянных оперных сезонов в столице Казанской губернии. Оперы шли регулярно в течение всего сценического сезона в городском театре. Репертуар уже тогда был обширным.

В первый вечер дирижировать оркестром на премьере будет Валерий Гергиев Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Дирижировать оркестром на премьере «Жизнь за царя» будет Гергиев

Символично, что к 150-летию оперы в Казани премьерой «Жизнь за царя» в постановке XXI века откроется Шаляпинский фестиваль в этом году. Спектакль в двух действиях с возрастной меткой 18+ представят 2 и 3 февраля.

Премьеру поставили режиссер и художник из Санкт-Петербурга Юрий Александров и Вячеслав Окунев. В первый вечер дирижировать оркестром на премьере будет Народный артист России, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра России Валерий Гергиев. Во второй вечер – маэстро Андрей Аниханов, так же приглашенный из северной столицы.

Партию Ивана Сусанина будут исполнять в один день Михаил Казаков, в другой – Юрий Власов из Мариинского театра. Партию Антониды – Светлана Москаленко из Михайловского театра, Гульнора Гатина или, возможно, Венера Протасова. В образе Собинина предстанут Кирилл Белов из Мариинского театра и Нурлан Бекмухамбетов из московской «Новой оперы». Партия Вани досталась Екатерине Сергеевой из Мариинского театра и Любови Добрыниной.

6 и 7 февраля фестиваль продолжит опера «Богема». В роли Мими предстанет Гульнора Гатина Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Богема» на итальянском языке

6 и 7 февраля с оркестром Большого театра России под управлением Антона Гришанина фестиваль продолжит опера «Богема» на музыку Джакомо Пуччини. В афише подчеркнуто, что прозвучит концертное исполнение.

В первый вечер в ведущих партиях предстанут солисты Большого театра, во второй – солисты ТАГТОиБ имени Джалиля. Спектакль 7 февраля станет посвящением 110-летию со дня рождения выдающегося певца, педагога, в 1956-60 и 1975-1986 годах главного режиссера Татарского театра оперы и балета Ниаза Курамшевича Даутова (само 100-летие, к слову, отмечалось в сентябре минувшего года. Опера «Богема» стала одним из последних спектаклей, поставленным Даутовым в Казани в 1984 году – 40 лет назад.

«Богема», отметим, идет 3 часа с одним антрактом. Исполняется на итальянском языке, но сопровождается субтитрами с переводом на русский.

6 февраля казанцы услышат Алексея Татаринцева в партии Рудольфа (Большой театр России, «Новая Опера»), а также солистов Большого театра России Анну Шаповалову в партии Мими, Полину Шабунину в партии Мюзетты, Андрея Потатурина в партии Марселя, Родиона Паульса в партии Коллена, Юрия Сырова в партии Шонара, Валерия Гильманова в партии Бенуа, Германа Юкавского в партии Альциндора и солиста Молодежной оперной программы Большого театра России Марка Кима в партии Парпиньоля.

7 февраля Партию Рудольфа также исполнит Алексей Татаринцев. Сменятся исполнители других персонажей. Мими предстанет Гульнора Гатина, Мюзеттой – Венера Протасова, Марселем – Артур Исламов, Колленом – Ирек Фаттахов, Шонаром – Юрий Ившин, Бенуа – Айдар Нургаянов, Альциндором – Роберт Миннуллин.

Традиционно в день рождения Шаляпина театр дает народную музыкальную драму «Борис Годунов». Главную партию исполнит Михаил Казаков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Паяцы», «Борис Годунов» и «Аида»

10 февраля Шаляпинский продолжит опера «Паяцы». Дирижировать в этот вечер будет итальянец Марко Боэми. На партию Недды приглашена из Михайловского театра Валентина Феденева, на партию Канио – Ахмед Агади. Сильвио сыграет Станислав Трифонов из Национального Большого театра Республики Беларусь. В партии Беппо зрители увидят Дамира Закирова из Михайловского театра.

13 февраля отмечается день рождения Федора Шаляпина. Традиционно в этот день театр дает народную музыкальную драму «Борис Годунов» на музыку Модеста Мусоргского. Дирижировать постановкой будет Василий Валитов. Главную партию – Бориса Годунова – исполнит Михаил Казаков. Театр, напомним, этой осенью предполагал заменить исполнителя этой роли, но пока все осталось, как прежде.

Партию Пимена исполнит Алексей Тихомиров из «Геликон-опера», Варлаама – Михаил Колелишвили из Мариинского театра. Марину Мнишек зрители услышат в исполнении солистки Большого театра Агунды Кулаевой, Самозванцем предстанет Олег Долгов, также солист Большого театра России, Шуйским – его коллега по сцене Роман Муравицкий. Партии Шинкарки и Юродивого исполнят оперные певцы из Мариинского театра – Елена Витман и Андрей Зорин. Партию Федора – солист из Казани Альберт Давлетшин.

«Аида» – опера в трех действиях – продолжит фестиваль 15 февраля. Дирижировать будет в этот вечер Илмар Лапиньш, приглашенный в Казань на Шаляпинский фестиваль из Губернаторского симфонического оркестра Иркутской филармонии.

В постановке партии исполнят: Аиду – Светлана Касьян (Россия-Италия), Амнерис – Агунда Кулаева (Большой театр России), Радамес – Иван Гынгазов («Геликон-опера»), Рамфис – Михаил Казаков, Царья Египта – Станисвлав Швец («Геликон-опера»), Жрицу – Венера Протасова.

23 февраля будет дана «Тоска» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Турандот», «Евгений Онегин», «Тоска» и «Севильский цирюльник»

18 февраля в программе фестиваля опера «Турандот». Дирижировать будет снова Марко Боэми. В образе Турандот предстанет Зоя Церерина, партию Калафа исполнит Иван Гынгазов из «Геликон-опера», партию Лиу – Гульнора Гатина. Партия Пинг досталась Юрию Ившину, Панг – Олегу Мачину, Понг – Марату Гали из Большого театра.

21 февраля театр представит оперу «Евгений Онегин» на музыку Чайковского. Дирижировать им будет Андрей Аниханов. Главных персонажей в постановке – Онегина и Татьяну – исполнят солисты Мариинского театра Алексей Марков и Екатерина Гончарова. Партия Ленского у Алексея Неклюдова из «Новой оперы», партия Ольги у Екатерины Сергеевой из Мариинского театра. Гремина сыграет Михаил Казаков, Няню – снова солистка Мариинского театра Елена Витман, Ларину-мать – Александра Саульскпя-Шулятьева из московской «Новой оперы».

23 февраля будет дана «Тоска». Дирижировать спектаклем будет заслуженный артист Азербайджана Эйюб Кулиев. В образе Флории Тоски споет российско-итальянская солистка Светлана Касьян, в образе Каварадосси – Ахмед Агади. Партия Скарпиа у Станислава Трифонова из Национального Большого театра Беларуси.

26 февраля зрители Шаляпинского фестиваля смогут увидеть премьеру прошлого сезона и фестиваля – оперу «Севильский цирюльник» солнечного Джузеппе Морасси. Дирижировать снова будет Марко Боэми. Партии исполнят: Розину – солистка Мариинского театра Антонина Весенина, Графа Альмавиву – солист «Новой Оперы» Ярослав Абоимов, Дона Базилио – Михаил Казаков. В роли Доктора Бартоло предстанет солист «Геликон-опера» Дмитрий Скориков, в роли Берты – Вера Позолотина из «Урал Оперы».

Гала-концерты XLII (42-й) Международного оперного фестиваля имени Федора Шаляпина состоятся 29 февраля и 1 марта. Это будут концерты солистов Академии молодых певцов Мариинского театра.

26 февраля – премьера прошлого сезона и фестиваля – опера «Севильский цирюльник» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Камерные концерты и лекции

Кроме оперных спектаклей в программе фестиваля будут два камерных концернтных вечера. 5 февраля в Большом концертном зале имени Сайдашева с программой «Между небом и землей…» выступят солистка Мариинского Театра, приглашенная солистка театра Ковент-Гарден и Берлинской Оперы Айгуль Хисматуллина (Санкт-Петербург), солист ТАГТОиБ имени Джалиля Артур Исламов и Заслуженная артистка Татарстана Эльза Исламова. Зрители услышат, приуроченные к юбилеям композиторов, шедевры вокальной лирики Михаила Глинки, Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова. За роялем в этот вечер будет Алсу Барышникова.

18 февраля с камерной программой впервые в Казани выступит Дама ордена Святого Сильвестра, лауреат международных конкурсов и премий Светлана Касьян (Россия – Италия). Вместе с солистом театра «Геликон-опера» Дмитрием Скориковым и солисткой ТАГТОиБ имени Джалиля Венерой Протасовой она представит программу из произведений русских композиторов XIX – XX веков «Два века классического романса».

Регистрация на образовательные лекции Шаляпинского фестиваля будет возможна с 29 января на сайте театра. К 220-летию со дня рождения композитора Михаила Глинки о его опере «Жизнь за царя» расскажет музыковед из Санкт-Петербурга Наталья Кожевникова. О композиторах-юбилярах 2024 года Модесте Мусоргском и Николае Римском-Корсакове –московский музыкальный журналист, ведущая программ «Радио России» Ольга Русанова.

150-летию оперы в Казани будут посвящены лекции казанских музыковедов Евгении Шигаевой и Лилии Салиховой.

Об опере Пуччини «Богема» и ее постановке Ниазом Даутовым расскажет ведущий вступительного слова Шаляпинского фестиваля Эдуард Трескин. Он работал с Даутовым в годы, когда сам был солистом ТАГТОиБ имени Джалиля.