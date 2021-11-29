Спектакль-киноколлаж Казанского ТЮЗа «Иваново детство» номинирован на премию «Арлекин»

Спектакль-киноколлаж по одноименному фильму Тарковского «Иваново детство», весной этого года поставленный в Казанском ТЮЗе, номинирован на самую авторитетную российскую премию для детских спектаклей – «Арлекин». Экспертный совет Российской Национальной премии в области театрального искусства для детей, просмотрев 116 спектаклей из разных городов России, отобрал «Иваново детство» в качестве участника конкурсной программы, отмечают в пресс-службе театра,

У премии «Арлекин», пояснили ИА «Татар-информ» в Казанском ТЮЗе, одна основная номинация – «Лучший спектакль». Но среди спектаклей, отобранных в основную номинацию, жюри все же выберет и «Лучшую работу режиссера», и «Лучшую работу дирижера», и «Лучшую работу драматурга/либреттиста», и т.д. Всего тринадцать подноминаций. Казанскому ТЮЗу предстоит соперничать с театрами из Севастополя, Вологды, Канска и Нягани Ханты-Мансийского автономного округа.

Существуют также специальные премии «Арлекина»: «За великое служение театру для детей», «За весомый вклад в развитие детского театра России», «Премия Жюри “Эксперимент”», «Премия Жюри», «Премия Детского жюри “Глазами детей”», «Премия театральных журналистов и критиков», «Премия Дирекции Премии и Фестиваля». В жюри фестиваля приглашают ведущих деятелей театра России, которые определяют победителя и лауреатов.

XIX фестиваль и конкурс на соискание Российской Национальной премии в области театрального искусства для детей «Арлекин» пройдут в Санкт-Петербурге с 17 по 26 апреля на сцене детского музыкального театра «Зазеркалье». Дата показа казанской постановки «Иваново детство» пока не определена.

Премию неофициально называют детской «Золотой Маской», это самая авторитетная российская театральная премия для детских спектаклей.