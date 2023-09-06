Спектакль Казанского ТЮЗа «Книга силы» вошел в лонг-лист национальной премии

Фото: vk.com/kazantuz

Мультимедийный спектакль «Книга силы» Казанского государственного театра юного зрителя вошел в лонг-лист Национальной премии «Музыкальное сердце театра». Об этом сообщается на сайте премии.

Постановка номинирована в четырех категориях. Это «Лучшая пьеса» (Андрей Лысяков), «Лучшая сценография» (Альберт Махмутов), «Лучшее световое оформление (художник по свету)» (Сергей Коновалов) и «Лучший продюсер» (Альберт Махмутов). Кроме того, создатели мюзикла претендуют на победу в голосовании за приз зрительских симпатий.

Премьера «Книги силы» в постановке Дианы Сафаровой состоялась 24 декабря прошлого, 2022 года. Постановка основана на мотивах сказок Габдуллы Тукая. Благодаря компьютерной анимации актеры как будто оказываются внутри мультфильма или какой-то виртуальной реальности.

«Музыкальное сердце театра» — национальная премия, направленная на развитие всех жанров музыкального театра. Она существует с 2006 года и присуждается по 18 конкурсным номинациям. В 2021 году премия была переформатирована: отныне она проводится по принципу ротации регионов.

Фестиваль «Музыкальное сердце театра» пройдет с 10 по 20 ноября и завершится вручением премии в городе Кемерове — столице Кузбасса. В этом году на конкурс поступило 96 заявок, 24 постановки из 13 регионов вошли в лонг-лист.

На сайте «Татар-информа» можно прочитать репортаж с премьеры спектакля «Тукай и рок-н-ролл – то, на чем стоит Казань»: ТЮЗ сыграл звонкую премьеру «Книга силы».