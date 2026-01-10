Спектакль и новогодний концерт: в Нижнекамске прошло второе событие «Курше феста»

Фото предоставлено организаторами мероприятия

В Нижнекамске сегодня прошли «Зимние забавы» – второе событие, организованное в рамках зимнего фестиваля «Курше фест». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Праздник состоялся на площадке перед Татарским драматическим театром. Собравшихся поприветствовала заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина. Она поздравила всех с Новым годом и Рождеством.

«Сейчас идет пора Святок. <…> это время игр, встреч с близкими, с гостями, с друзьями. И замечательно, что сегодня у вас такой вот субботний, активный день», – подчеркнула заммэра.

Камелина обратила внимание на то, что праздник, являющийся частью зимнего «Курше феста», не удалось бы провести «без актива, без ваших инициативных людей, [без] команды Артема Викторовича Демидова».

Заместитель главы Нижнекамска пожелала детям и взрослым отлично отдохнуть, повеселиться и набраться сил, чтобы «весь наступивший год <…> у нас прошел в такой дружной, теплой, [добро]соседской атмосфере»

Ключевым моментом праздника стал часовой спектакль «Рождественская звезда» от уличного театра «Ананас». Сказочные персонажи, Дед Мороз и Снегурочка вовлекли всех в хоровод игр, танцев и веселых конкурсов.

Пришедших бесплатно угощали горячим чаем со сладостями, все вместе пели и танцевали. Самые активные жители, а также старшие по домам 12-го и 13-го микрорайонов Нижнекамска, которые украшали свои подъезды и дворы к Новому году, получили дипломы и торты. Всего дипломы в рамках этой церемонии были вручены 82 горожанам.

Завершился праздник новогодним концертом: певица Лира исполнила самые известные и любимые публикой хиты, связанные с этим праздником.

Зимний «Курше фест» продолжает летний сезон фестиваля, инициированного Раисом РТ Рустамом Миннихановым. Конкурс предоставляет жителям республики возможность выиграть грант для организации мероприятий в своем дворе.

В регионе также запущен проект «Зима в Татарстане», который представляет собой продолжение аналогичной летней инициативы по созданию единой афиши всех событий, проходящих на открытом воздухе в республике.

На онлайн-афише проекта размещено свыше 800 событий, из которых более 200 проводятся в рамках фестиваля «Курше». Всего за зимний период предполагается организовать примерно 1,5 тыс. мероприятий.

