Спецвоенкор из зоны СВО: «Сразу понял, не могу остаться в стороне и пошел в добровольцы»

Очень быстро после начала спецоперации пришло решение о том, чтобы записаться в добровольцы и помогать в гуманитарных миссиях. Такую историю во время первого телемарафона в поддержку службы по контракту «ВСЕ СВОИ» сообщил специальный военный корреспондент батальонов «Осетия» и «Алания» Георгий Мамсуров.

«Я работал специальным корреспондентом канала "Звезда". И во время мобилизации повестка пришла моему младшему брату. На тот момент я понял, что не могу оставаться в стороне и быстро записался в добровольцы, после чего вместе с моим братом мы прибыли в наш батальон в Запорожской области, и вот уже год мы выполняем задачи как военнослужащие 58 гвардейской общевойсковой армии», - поделился специальный военный корреспондент.

Он призвал поддерживать боевой дух российских солдат на передовой. По его словам, сейчас он высок как никогда, в том числе благодаря гуманитарным миссиям и волонтёрам, которые оказывают большую помощь нашим ребятам.

Также Мамсуров рассказал о встречах с батальонами из Татарстана.

«Я дважды встречался с ребятами из Татарстана. Оснащение у них хорошее: были и коптеры, и тепловизоры, и ночники. Ситуация в том подразделении мне понравилась. Ещё буквально пару дней назад я видел колонну транспорта с флагами Татарстана. Это говорит о том, что они чувствуют свое единство», - рассказал военкор.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон длится целый день с 10.00 до 22.00 часов. Все желающие могут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также узнать истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.