Татарстанский «Спецстройсервис» выплатил 11,5 млн долгов по зарплате

В Татарстане ООО «Спецстройсервис» выплатило своим сотрудникам долги по зарплате на общую сумму 11,5 млн рублей. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«Минтруд РТ во взаимодействии с органами государственного и местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми службами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда. В ходе проведенной работы частично погашена задолженность по заработной плате в организации в Лениногорском районе», — сказано в сообщении.

Организация выплатила ранее задерживаемую зарплату 829 работникам.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что стройфирма из Бугульмы выплатила долг по зарплате 12 сотрудникам после вмешательства приставов.