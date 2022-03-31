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Происшествия
31 марта 2022  17:49
Павел Климчак

Стройфирма из РТ выплатила долг по зарплате 12 сотрудникам после вмешательства приставов

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Одно из предприятий Бугульмы, которое производит стройматериалы, задолжало двенадцати своим работникам зарплату на общую сумму более 350 тысяч рублей.

Судебные приставы сообщили руководству фирмы о том, какие меры будут приняты, если они не выплатят зарплату сотрудникам: административный штраф или уголовная ответственность. Через неделю после работникам выплатили зарплату.

УФССП России по РТ напоминает, что в РФ существует четкая система санкций за невыплату зарплаты, тяжесть которых определяется сроками и размером долга перед работниками.

#судебные приставы #долги по зарплате
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