Стройфирма из РТ выплатила долг по зарплате 12 сотрудникам после вмешательства приставов
Одно из предприятий Бугульмы, которое производит стройматериалы, задолжало двенадцати своим работникам зарплату на общую сумму более 350 тысяч рублей.
Судебные приставы сообщили руководству фирмы о том, какие меры будут приняты, если они не выплатят зарплату сотрудникам: административный штраф или уголовная ответственность. Через неделю после работникам выплатили зарплату.
УФССП России по РТ напоминает, что в РФ существует четкая система санкций за невыплату зарплаты, тяжесть которых определяется сроками и размером долга перед работниками.