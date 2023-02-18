Спецпремию за самый красивый прием на чемпионате по корэш выиграл борец из Чистополя

На турнире по национальной борьбе корэш, посвященном памяти поэта-героя Мусы Джалиля, вручили специальную премию за самый красивый прием на ковре. Награды удостоился борец из Алексеевского района Ильнар Закиров. Спортсмен выступает за Чистопольский район.

Победителю вручили статуэтку и премию в размере 30 тысяч рублей.

Турнир памяти Мусы Джалиля состоялся 17-18 февраля во Дворце единоборств «Ак Барс». Учредителем соревнований, которые в этом году проходят в 60-й раз, является газета «Ватаным Татарстан». В турнире 2023 года приняли участие 42 команды, которые представили 350 спортсменов.

Специальная премия имени Ильяса Галимова учреждена в честь известного борца корэш, который ушел из жизни в 2019 году.

Ильнар Закиров также стал победителем в категории до 65 кг. В финале он обыграл Ильназа Хамидуллина из Алькеевского района. Это третья победа спортсмена в турнире памяти Мусы Джалиля.