Названы имена победителей турнира по корэш памяти Мусы Джалиля

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани определились победители турнира по национальной борьбе корэш памяти поэта-героя Мусы Джалиля. Первое место в соревнованиях заняла команда Лаишевского района. Серебро оказалось в копилке команды из Набережных Челнов, бронзу завоевали спортсмены из Тюлячинского района.

Турнир памяти Мусы Джалиля состоялся 17-18 февраля во Дворце единоборств «Ак Барс». Учредителем соревнований, которые в этом году проходят в 60-й раз, является газета «Ватаным Татарстан». В турнире приняли участие 42 команды, которые представляли 350 спортсменов.

Победители в личном первенстве:

Весовая категория до 60 кг:

1 место — Алексей Абрамов (Лаишево);

2 место — Ильфат Миннегалиев (Лаишево);

3 место — Ришат Исхаков (Челны), Дмитрий Гайнеев (Альметьевск).

Весовая категория до 65 кг:

1 место — Ильнар Закиров (Чистополь);

2 место — Ильназ Хамидуллин (Алькеевский район);

3 место — Ильназ Димиев (Лаишево), Ильгам Гайфутдинов (Мамадыш).

Весовая категория до 70 кг:

1 место — Ислам Фаляхов (Елабуга);

2 место — Айназ Тимиров (Челны);

3 место — Рафаэль Бильданов (Альметьевск), Айнур Мирзаянов (Челны).

Весовая категория 75 кг:

1 место — Динар Каримуллин (Лаишево);

2 место — Ильназ Рамазанов (Тукаевский район);

3 место — Булат Гадершин (Чистополь), Ринат Мингалиев (Челны).

Весовая категория до 80 кг:

1 место — Эмиль Мавлин (Тюлячи);

2 место — Артур Зулькарнаев (Тюлячи);

3 место — Айзат Гараев (Балтаси), Ленар Садыков (Челны).

Весовая категория до 85 кг:

1 место — Ренас Калимуллин (Тюлячи);

2 место — Рустам Саляхов (Челны);

3 место — Азат Абдрашитов (Челны), Виталий Колесников (Челны).

Весовая категория до 90 кг:

1 место — Раиль Саляхутдинов (Лаишево);

2 место — Айрат Самигуллин (Альметьевск);

3 место — Руслан Зиятдинов (Пестрецы), Ильмир Тухватуллин (Лаишево).

Весовая категория до 100 кг:

1 место — Булат Мусин (Ново-Савиновский район, Казань);

2 место — Эльдар Хамитов (Челны);

3 место — Руслан Шангареев (Челны), Айгиз Зайнутдинов (Тюлячи).

Весовая категория до 115 кг:

1 место — Раиль Нургалиев (Тюлячи);

2 место — Айнур Сыртаев (Чистополь);

3 место — Дилюс Закиров (Сабы), Рифа Ахунзянов (Сабы).

Весовая категория до 130 кг:

1 место — Радик Саляхов (Лаишево);

2 место — Лениз Абдуллин (Вахитовский район, Казань);

3 место — Муса Галлямов (Лаишево), Турал Азимов (Чистополь).

Весовая категория свыше 130 кг:

1 место — Ранис Гилязутдинов;

2 место — Альбер Ситдиков (Арск);

3 место — Рустем Бадрутдинов (Челны), Фирдус Зайнуллин (Ново-Савиновский район, Казань).