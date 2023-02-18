Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Названы имена победителей турнира по корэш памяти Мусы Джалиля
В Казани определились победители турнира по национальной борьбе корэш памяти поэта-героя Мусы Джалиля. Первое место в соревнованиях заняла команда Лаишевского района. Серебро оказалось в копилке команды из Набережных Челнов, бронзу завоевали спортсмены из Тюлячинского района.
Турнир памяти Мусы Джалиля состоялся 17-18 февраля во Дворце единоборств «Ак Барс». Учредителем соревнований, которые в этом году проходят в 60-й раз, является газета «Ватаным Татарстан». В турнире приняли участие 42 команды, которые представляли 350 спортсменов.
Победители в личном первенстве:
Весовая категория до 60 кг:
1 место — Алексей Абрамов (Лаишево);
2 место — Ильфат Миннегалиев (Лаишево);
3 место — Ришат Исхаков (Челны), Дмитрий Гайнеев (Альметьевск).
Весовая категория до 65 кг:
1 место — Ильнар Закиров (Чистополь);
2 место — Ильназ Хамидуллин (Алькеевский район);
3 место — Ильназ Димиев (Лаишево), Ильгам Гайфутдинов (Мамадыш).
Весовая категория до 70 кг:
1 место — Ислам Фаляхов (Елабуга);
2 место — Айназ Тимиров (Челны);
3 место — Рафаэль Бильданов (Альметьевск), Айнур Мирзаянов (Челны).
Весовая категория 75 кг:
1 место — Динар Каримуллин (Лаишево);
2 место — Ильназ Рамазанов (Тукаевский район);
3 место — Булат Гадершин (Чистополь), Ринат Мингалиев (Челны).
Весовая категория до 80 кг:
1 место — Эмиль Мавлин (Тюлячи);
2 место — Артур Зулькарнаев (Тюлячи);
3 место — Айзат Гараев (Балтаси), Ленар Садыков (Челны).
Весовая категория до 85 кг:
1 место — Ренас Калимуллин (Тюлячи);
2 место — Рустам Саляхов (Челны);
3 место — Азат Абдрашитов (Челны), Виталий Колесников (Челны).
Весовая категория до 90 кг:
1 место — Раиль Саляхутдинов (Лаишево);
2 место — Айрат Самигуллин (Альметьевск);
3 место — Руслан Зиятдинов (Пестрецы), Ильмир Тухватуллин (Лаишево).
Весовая категория до 100 кг:
1 место — Булат Мусин (Ново-Савиновский район, Казань);
2 место — Эльдар Хамитов (Челны);
3 место — Руслан Шангареев (Челны), Айгиз Зайнутдинов (Тюлячи).
Весовая категория до 115 кг:
1 место — Раиль Нургалиев (Тюлячи);
2 место — Айнур Сыртаев (Чистополь);
3 место — Дилюс Закиров (Сабы), Рифа Ахунзянов (Сабы).
Весовая категория до 130 кг:
1 место — Радик Саляхов (Лаишево);
2 место — Лениз Абдуллин (Вахитовский район, Казань);
3 место — Муса Галлямов (Лаишево), Турал Азимов (Чистополь).
Весовая категория свыше 130 кг:
1 место — Ранис Гилязутдинов;
2 место — Альбер Ситдиков (Арск);
3 место — Рустем Бадрутдинов (Челны), Фирдус Зайнуллин (Ново-Савиновский район, Казань).
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»