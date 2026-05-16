Политика 16 мая 2026 10:44

Спецпосланник ООН Моратинос: «В России нет исламофобии»

Специальный посланник генерального секретаря ООН по борьбе с исламофобией Мигель Анхель Моратинос выступил на пленарном заседании XVI Всероссийского форума татарских религиозных деятелей.

«Скажу очевидное: в России нет исламофобии. Здесь разные культуры научились жить в мире», – заявил Моратинос.

Сегодня в МВЦ «Казань Экспо» проходит пленарное заседание XVI Всероссийского форума религиозных деятелей с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова и специального посланника генерального секретаря ООН по борьбе с исламофобией Мигеля Анхеля Моратиноса.

#ООН #KazanForum-2026
