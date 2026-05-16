Рустаму Минниханову вручили медаль «За заслуги перед уммой Донбасса»
Раис Татарстана Рустам Минниханов удостоен медали «За заслуги перед уммой Донбасса». Награду руководителю республики вручил председатель Духовного управления мусульман ДНР Рашид хазрат Брагин на пленарном заседании XVI Всероссийского форума религиозных деятелей.
Сегодня в МВЦ «Казань Экспо» проходит пленарное заседание XVI Всероссийского форума религиозных деятелей с участием Раиса Татарстана и специального посланника генерального секретаря ООН по борьбе с исламофобией Мигеля Анхеля Моратиноса.