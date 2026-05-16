news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Политика 16 мая 2026 10:02

Рустаму Минниханову вручили медаль «За заслуги перед уммой Донбасса»

Читайте нас в
Телеграм

Раис Татарстана Рустам Минниханов удостоен медали «За заслуги перед уммой Донбасса». Награду руководителю республики вручил председатель Духовного управления мусульман ДНР Рашид хазрат Брагин на пленарном заседании XVI Всероссийского форума религиозных деятелей.

Сегодня в МВЦ «Казань Экспо» проходит пленарное заседание XVI Всероссийского форума религиозных деятелей с участием Раиса Татарстана и специального посланника генерального секретаря ООН по борьбе с исламофобией Мигеля Анхеля Моратиноса.

#Раис Республики Татарстан #Донбасс
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Климатолог объяснил появление дымки над Казанью

Климатолог объяснил появление дымки над Казанью

15 мая 2026
В ОСФР по РТ рассказали, как получить знак инвалида на автомобиль

В ОСФР по РТ рассказали, как получить знак инвалида на автомобиль

15 мая 2026
Новости партнеров