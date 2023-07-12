Спецпоказы этнотриллера «Микулай» пройдут в Иннополисе, Елабуге и Казани

Спецпоказы фильма «Микулай» с участием режиссера Ильшата Рахимбая пройдут на этой неделе в трех городах Татарстана: Иннополисе, Елабуге и Казани.

Показы с участием режиссера и сценаристов фильма уже прошли во многих городах страны. Такой формат просмотра полюбился зрителям. «Фильм „Микулай” получился настолько многослойным, сложным и красивым, что после просмотра хочется обязательно обсудить все его детали, раскрыть нюансы и унести с собой еще больше впечатлений», — говорят участники спецпоказов.

Показы в Татарстане запланированы на следующие дни:

12 июля — в Иннополисе,

13 июля — в Елабуге,

14 июля — в Казани.

Сюжет фильма основан на пьесе татарского драматурга Мансура Гилязова. События разворачиваются вокруг жизни старика Микулая в деревне православных татар — кряшен (главного героя играет Виктор Сухоруков). Всё меняется, когда к нему приходит мужчина по имени Степан, утверждающий, что он — сын Микулая. Фильм снят в жанре психологического триллера с элементами хоррора.

Кроме Сухорукова главные роли в фильме исполнили Иван Добронравов, Варвара Шмыкова и Екатерина Агеева.

Фильм «Микулай» за первые недели проката в кинотеатрах собрал сотни отзывов зрителей и критиков, а его рейтинг на сервисе «Кинопоиск» уверенно держится в «зеленой зоне» на отметке 7.4 балла.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что премьерный показ психологического этнотриллера «Микулай» татарского режиссера Ильшата Рахимбая состоялся в Москве.