Российские актеры и музыканты посетили премьеру татарского триллера «Микулай» в Москве

В московском кинотеатре «КАРО Октябрь» накануне состоялся премьерный показ психологического этнотриллера «Микулай» татарского режиссера Ильшата Рахимбая. Поддержать съемочную группу и оценить новый фильм пришли известные актеры и музыканты. Среди них Стас Ярушин, Валентин Егоров, Екатерина Вадипова, Катя Нова, Дина Саева, Дина Кузнецова и многие другие.

«Более молодые режиссеры смотрят на мир другим взглядом, телевизионным, у них свой стиль», — отметил Ярушин на красной ковровой дорожке.

Фото: © Дарья Сайфиева/ "Татар-информ"

По словам режиссера Ильшата Рахимбая, в начале он планировал просто снять хороший режиссерский дебют по одноименной пьесе сценариста и драматурга Мансура Гилязова, но когда выдающийся российский актер Виктор Сухоруков отказался от участия в 4 проектах, чтобы сняться в этом фильме, понял, что «так просто это не пройдет».

Фото: © Дарья Сайфиева/ "Татар-информ"

«Все эти прекрасные люди, моя съемочная группа, команда жили этим проектом все три года. Каждый чувствовал свою миссию донести это кино до вас. Этот фильм просто очень хотел родиться, и мне повезло, что честь снять его выпала именно мне. Я очень надеюсь, что в кинотеатры по всей стране на этот фильм придет много зрителей», — заявил он на презентации кинокартины.

По словам куратора кинокомпании «Кино. Арт. Про» Семена Дëшина, «Микулай» может стать своеобразной «ласточкой, открытием регионального кино, которое будет знать вся страна».

Фото: © Дарья Сайфиева/ "Татар-информ"

Он напомнил, что широкий прокат этого фильма уже подтвердили более 150 российских кинотеатров. В презентации приняла участие съемочная группа, а также сопродюссер Рахимбая Анна Добронравова.

«Для нашей компании „Ду Ит Бро Продакшн“ этот фильм первый проект, и мы хотим всем сказать спасибо за поддержку. И спасибо артистам, которые согласились на эти сложные съемки, Ивану Добронравову, Виктору Сухорукову, Варваре Шмыковой и Екатерине Агеевой. Жаль, что их сегодня нет в зале, но горячий сезон — все на съемках», — пояснила она.

После двухчасового просмотра киноленты состоялось жаркое обсуждение и обмен впечатлениями между создателями и зрителями.

Фильм повествует о последнем обитателе кряшенской деревни Микулае. Снятый в жанре психологического триллера, он по-новому раскрывает свойства человеческой памяти и разума. В этой истории поднимаются как лежащие на поверхности темы семьи, трагедии села, любви и одиночества, так и более глубокие, связанные с прощением, принятием себя и своего настоящего.

Мероприятие также посетили полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин, солист, заслуженный артист Татарстана Марат Гали, историк и журналист Марат Сафаров и другие представители татарской столичной общественности.

Фото: © Дарья Сайфиева/ "Татар-информ"

Напомним, в апреле «Микулай», еще не успев выйти в прокат, уже одержал победу в питчинге дирекции «Время кино» для региональных кинопроектов, находящихся на стадии реализации в номинации «Игровой полный метр». Подробнее о проекте в материале «Татар-информа» «Микулай»: снятый в долг этнотриллер, или Как кряшены сделали пиар Рахимбаю.