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Российские актеры и музыканты посетили премьеру татарского триллера «Микулай» в Москве
В московском кинотеатре «КАРО Октябрь» накануне состоялся премьерный показ психологического этнотриллера «Микулай» татарского режиссера Ильшата Рахимбая. Поддержать съемочную группу и оценить новый фильм пришли известные актеры и музыканты. Среди них Стас Ярушин, Валентин Егоров, Екатерина Вадипова, Катя Нова, Дина Саева, Дина Кузнецова и многие другие.
«Более молодые режиссеры смотрят на мир другим взглядом, телевизионным, у них свой стиль», — отметил Ярушин на красной ковровой дорожке.
По словам режиссера Ильшата Рахимбая, в начале он планировал просто снять хороший режиссерский дебют по одноименной пьесе сценариста и драматурга Мансура Гилязова, но когда выдающийся российский актер Виктор Сухоруков отказался от участия в 4 проектах, чтобы сняться в этом фильме, понял, что «так просто это не пройдет».
«Все эти прекрасные люди, моя съемочная группа, команда жили этим проектом все три года. Каждый чувствовал свою миссию донести это кино до вас. Этот фильм просто очень хотел родиться, и мне повезло, что честь снять его выпала именно мне. Я очень надеюсь, что в кинотеатры по всей стране на этот фильм придет много зрителей», — заявил он на презентации кинокартины.
По словам куратора кинокомпании «Кино. Арт. Про» Семена Дëшина, «Микулай» может стать своеобразной «ласточкой, открытием регионального кино, которое будет знать вся страна».
Он напомнил, что широкий прокат этого фильма уже подтвердили более 150 российских кинотеатров. В презентации приняла участие съемочная группа, а также сопродюссер Рахимбая Анна Добронравова.
«Для нашей компании „Ду Ит Бро Продакшн“ этот фильм первый проект, и мы хотим всем сказать спасибо за поддержку. И спасибо артистам, которые согласились на эти сложные съемки, Ивану Добронравову, Виктору Сухорукову, Варваре Шмыковой и Екатерине Агеевой. Жаль, что их сегодня нет в зале, но горячий сезон — все на съемках», — пояснила она.
После двухчасового просмотра киноленты состоялось жаркое обсуждение и обмен впечатлениями между создателями и зрителями.
Фильм повествует о последнем обитателе кряшенской деревни Микулае. Снятый в жанре психологического триллера, он по-новому раскрывает свойства человеческой памяти и разума. В этой истории поднимаются как лежащие на поверхности темы семьи, трагедии села, любви и одиночества, так и более глубокие, связанные с прощением, принятием себя и своего настоящего.
Мероприятие также посетили полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин, солист, заслуженный артист Татарстана Марат Гали, историк и журналист Марат Сафаров и другие представители татарской столичной общественности.
Напомним, в апреле «Микулай», еще не успев выйти в прокат, уже одержал победу в питчинге дирекции «Время кино» для региональных кинопроектов, находящихся на стадии реализации в номинации «Игровой полный метр». Подробнее о проекте в материале «Татар-информа» «Микулай»: снятый в долг этнотриллер, или Как кряшены сделали пиар Рахимбаю.
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