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Происшествия 22 марта 2024 23:19

Спецподразделения Росгвардии работают на месте теракта в «Крокус Сити Холл»

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Спецподразделения Росгвардии работают на месте теракта в «Крокус Сити Холл», передает РИА Новости.

По информации ведомства, ведется поиск преступников и эвакуация граждан из здания.

Напомним, 22 марта преступники открыли стрельбу в подмосковном «Крокус Сити холле». В это время там начинался концерт группы «Пикник». Злоумышленники устроили стрельбу в холле и в самом зале, после чего в здании случился пожар. Огонь распространился на треть здания, огнеборцы присвоили ему повышенный ранг сложности.

На место прибыли все экстренные службы, порядка 60 бригад врачей были отправлены на помощь пострадавшим. По предварительным данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холл» погибли 40 человек, еще около 100 пострадали. Состояние пяти пострадавших оценивается как тяжелое. По данному факту СК возбудил уголовное дело о терроризме. Читайте подробнее о ЧП в «Крокусе» в материале «Татар-информа».

#теракт
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