«Спецоперация завершится – воины вернутся домой»: в Челнах создан Совет ветеранов СВО

Городской Совет ветеранов СВО будет обеспечен всем необходимым для работы. Об этом заявил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании. На прошлой неделе организация получила офис в молодежном центре «Орион».

«Специальная военная операция когда-то завершится, и наши доблестные воины вернутся к мирной жизни. Возникает много бытовых, профессиональных, реабилитационных вопросов – мы будем решать их вместе с Советом», – подчеркнул мэр.

Совет возглавил полковник Шамиль Аюпов, участвовавший в боевых действиях и формировавший полк № 1233 в начале СВО.

«Человек прошел дорогами войны, знает, по чем фунт лиха. Сегодня он возглавил важную городскую организацию», – добавил Магдеев.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.