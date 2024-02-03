Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Специальной премии имени Ильяса Галимова удостоен борец из Челнов
Специальную премию за самый красивый прием на турнире корэш памяти поэта-героя Мусы Джалиля вручили Ранису Гилязутдинову. Спортсмен выступал в весовой категории выше 130 килограммов, представляя команду Набережных Челнов. Борец награжден премией в размере 30 тыс. рублей.
«Это моя третья победа на турнире Джалиля. Очень серьезно готовился. Слава богу, получилось», — сказал Ранис после того, как на финале одолел титулованного борца Мусу Галлямова.
Премия вручается в память известного батыра Ильяса Галимова, который в 2020 году в возрасте 43 лет скоропостижно скончался от двухсторонней пневмонии. В 2021 году премия была присуждена Ильсуру Гимадутдинову из Кукмора, в 2022-м — Рамилю Синякаеву из Альметьевска, в 2023-м — Ильнару Закирову из Чистополя.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что борцы Лаишевского района стали победителями турнира памяти Мусы Джалиля.
Следите за самым важным и интересным в мире спорта Telegram-канале ТИ-Спорт