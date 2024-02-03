Специальной премии имени Ильяса Галимова удостоен борец из Челнов

Фото: © Энже Габдуллина / «Татар-информ»

Специальную премию за самый красивый прием на турнире корэш памяти поэта-героя Мусы Джалиля вручили Ранису Гилязутдинову. Спортсмен выступал в весовой категории выше 130 килограммов, представляя команду Набережных Челнов. Борец награжден премией в размере 30 тыс. рублей.

«Это моя третья победа на турнире Джалиля. Очень серьезно готовился. Слава богу, получилось», — сказал Ранис после того, как на финале одолел титулованного борца Мусу Галлямова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Премия вручается в память известного батыра Ильяса Галимова, который в 2020 году в возрасте 43 лет скоропостижно скончался от двухсторонней пневмонии. В 2021 году премия была присуждена Ильсуру Гимадутдинову из Кукмора, в 2022-м — Рамилю Синякаеву из Альметьевска, в 2023-м — Ильнару Закирову из Чистополя.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что борцы Лаишевского района стали победителями турнира памяти Мусы Джалиля.