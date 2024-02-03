Борцы Лаишевского района стали победителями турнира памяти Мусы Джалиля

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани на турнире по борьбе корэш имени поэта-героя Мусы Джалиля определились победители. Турнир проходил 2 и 3 февраля во Дворце единоборств «Ак Барс».

Среди команд золото — у борцов Лаишевского района. Серебро — у команды Тюлячинского района, бронзу завоевали борцы Альметьевского района.

Победителей в личном первенстве традиционно наградили вышитыми полотенцами, медалями и денежными премиями. Призовые за первое место равнялись 100 тыс. рублей, за второе — 70 тыс., за третье место — 50 тыс. рублей.

Фото: © Энже Габдуллина / «Татар-информ»

Призовые места в разных весовых категориях завоевали:

60 килограммов — Алексей Абрамов (Лаишево), Рубин Раджабов (Альметьевск), Ильяс Юсупов (Балтаси), Ленар Аухадиев (Балтаси);

65 килограммов — Ильнар Закиров (Чистополь), Алмаз Миннехузин (Казань, «Зилант»), Расим Хазиев (Альметьевск), Райнур Файзрахманов (Казань, «Зилант»);

70 килограммов — Ислам Фәляхов (Елабуга), Ильназ Рамазанов (Лаишево), Ильнар Муллахметов (Балтаси), Ильсаф Ишмухамметов (Лаишево);

75 килограммов — Динар Каримуллин (Лаишево), Булат Гадершин (Чистополь), Мунир Галлямов (Тюлячи), Камиль Хазиев (Атня);

80 килограммов — Рафаэль Калимуллин (Альметьевск), Айнур Нургалиев (Мамадыш), Инсаф Каримуллин (Арск), Рамиз Исрафилов (Кукмор);

85 килограммов — Рузаль Тимиргалиев (Лаишево), Фаяз Зарипов (Казань, «Зилант»), Инсаф Мубаракшин (Арск), Илгизар Галимуллин (Балтаси);

90 килограммов — Азат Абдрашитов (Набережные Челны), Рустам Салахов (Набережные Челны), Рамиль Мухамматов (Тюлячи), Ранис Галимуллин (Лаишево);

100 килограммов — Булат Мусин (Чистополь), Егор Такарлыков (Набережные Челны), Айгиз Зайнутдинов (Тюлячи), Ильнар Галимов (Набережные Челны);

115 килограммов — Раиль Нургалиев (Тюлячи), Марат Миначев (Казань, «Зилант»), Айнур Сыртаев (Чистополь), Рифат Ахунзянов (Богатые Сабы);

130 килограммов — Радик Салахов (Заинск), Раиль Мараков (Тюлячи), Ирек Шаяхметов (Альметьевск), Ринат Давлетшин (Кукмор);

выше 130 килограммов — Ранис Гилязутдинов (Набережные Челны), Муса Галлямов (Лаишево), Эдуард Залялиев (Богатые Сабы), Константин Морозов (Нижнекамск).

Турнир по национальной борьбе корэш памяти поэта-героя Мусы Джалиля учрежден газетой «Ватаным Татарстан». В этом году он состоялся в 61-й раз. На ковре встретились более 40 команд из Татарстана и регионов России.