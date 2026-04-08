Общество 8 апреля 2026 16:25

Специальная программа ко Дню космонавтики пройдет в Национальный библиотеке РТ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ко Дню космонавтики, 12 апреля, Национальная библиотека Татарстана подготовила специальную программу для взрослых и детей «Открытый космос».

Программу откроет очередное заседание детского клуба «Читашки», где будут читать поэтический сборник Алексея Зайцева «Состояние невеселости» и другие космические стихи современных детских поэтов.

Доктор физико-математических наук, научный руководитель Астрономической обсерватории им. В. Энгельгардта Юрий Нефедьев прочтет лекцию «Космонавтика: вчера, сегодня, завтра» о лунных программах, обитаемых космических станциях и проблемах добычи полезных ресурсов.

Учитель математики и физики Рамиль Ибрагимов расскажет о том, как люди измерили расстояние до Солнца, а доцент ИФМК КФУ Алексей Мелихов разберет наиболее значимые произведения советских фантастов братьев Стругацких.

В рамках проекта «Одна пластинка в неделю» музыкант и блогер Игорь Цалер расскажет, как космос ворвался в музыкальные жанры. Вместе со спикером гости прослушают редкие пластинки из библиотечного фонда, узнают, какие инструменты стали символом космической эры и как музыканты создавали «неземные» композиции.

