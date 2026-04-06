В России пройдет Неделя космоса в честь 65-летия полета Гагарина

В год 65-летия полета Юрия Гагарина по указу президента Владимира Путина в России с 6 по 12 апреля впервые пройдет Неделя космоса, которая вместит более тысячи мероприятий по всей стране, сообщили организаторы.

Старт Неделе космоса даст всероссийская акция в школах: 6 апреля на уроке «Разговоры о важном» учащимся расскажут об истории и современности отечественной космонавтики, а также о том, как стать космонавтом. На следующий день, 7 апреля, штаб-квартира госкорпорации «Роскосмос» – Национальный космический центр (НКЦ) имени В.В. Терешковой на западе Москвы – впервые превратится в открытую фестивальную площадку. Там пройдет масштабный просветительский марафон «Космос со Знанием», на котором выступят известные эксперты, а также состоятся мастер-классы и творческие встречи.

Центральным мероприятием Недели космоса станет первый Российский космический форум, который пройдет 9 апреля в Национальном центре «Россия». На его полях встретятся представители государства, науки и бизнеса, чтобы обсудить актуальные задачи и перспективы космической отрасли. Один из самых амбициозных треков деловой программы форума – «Прорывные рубежи: наука, Луна и дальний космос» – будет посвящен сохранению лидерства России в исследовании межзвездного пространства.

В программу Недели космоса войдут и другие деловые, профориентационные, просветительские и культурно-развлекательные мероприятия, рассчитанные на широкую аудиторию. Среди них – телемосты с действующими космонавтами, выставки техники и артефактов, кинопоказы художественных и документальных фильмов о достижениях человека в космосе, музыкальные концерты и театральные постановки, квизы и экскурсии на закрытые объекты, всероссийский гастрофестиваль и масштабное шоу дронов, которое станет символом инноваций и технологических возможностей не только космической отрасли, но и российской промышленности в целом.

Владимир Путин объявил о проведении с 2022 по 2031 год Десятилетия науки и технологий. Среди задач – привлечение в сферу исследований и разработок талантливой молодежи, содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение доступности информации о достижениях и перспективах науки для граждан России. Оператор проведения Десятилетия науки и технологий – АНО «Национальные приоритеты». Неделя космоса будет проводиться ежегодно в рамках Десятилетия науки и технологий по распоряжению Владимира Путина. Организатор – ГК «Роскосмос».