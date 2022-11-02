Специалисты завершили укрепление берегов Голубых озер

В Казани завершили укрепление берегов Голубых озер. В ходе первого этапа благоустройства территории обновили деревянный мостик и подготовили каркас будущего амфитеатра, который станет зоной созерцания. Также продолжается строительство сервисного центра, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Отмечается, что работы начали с укрепления подпорной стенки, дна и откосов Хрустального водопада, который является перемычкой, отделяющей озеро от русла Казанки.

Специалисты постарались сохранить зеленые насаждения на участке, рабочие убрали только аварийные деревья и инвазивный клен. Здесь планируется высадить березу, ольху, черемуху, клен серебристый, шаровидную иву, спирею и другие деревья.

В Комитете внешнего благоустройства горисполкома отметили, что работы по благоустройству завершат в этом году, а в 2023-м установят недостающие элементы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в будущем году в рамках второй очереди благоустройства казанских Голубых озер будет создана инфраструктура для экологических троп и маршрутов.