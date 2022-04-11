Специалисты Роспотребнадзора обнаружили много крысиных нор на территории рынка в Казани
Стали известны результаты экспертизы, которую Управление Роспотребнадзора по Татарстану организовало после информации о нашествии крыс на Московский рынок в Казани.
Экспертиза установила, что территория рынка не соответствует санитарным требованиям.
«Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии, которые проводили экспертизу, обнаружили следы жизнедеятельности грызунов, множество жилых нор. Территория рынка частично загрязнена бытовым и строительным мусором», – рассказали агентству в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану.
Материалы проверки будут направлены в прокуратуру Казани для согласования проведения внеплановой проверки, добавили в санитарном ведомстве.
Ранее агентство сообщало, что Роспотребнадзор Татарстана организовал экспертизу после того, как в соцсетях казанцы начали жаловаться на большое количество крыс на Московском рынке.