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Здоровье
11 апреля 2022  15:10

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили много крысиных нор на территории рынка в Казани

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Стали известны результаты экспертизы, которую Управление Роспотребнадзора по Татарстану организовало после информации о нашествии крыс на Московский рынок в Казани.

Экспертиза установила, что территория рынка не соответствует санитарным требованиям. 

«Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии, которые проводили экспертизу, обнаружили следы жизнедеятельности грызунов, множество жилых нор. Территория рынка частично загрязнена бытовым и строительным мусором», – рассказали агентству в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану. 

Материалы проверки будут направлены в прокуратуру Казани для согласования проведения внеплановой проверки, добавили в санитарном ведомстве. 

Ранее агентство сообщало, что Роспотребнадзор Татарстана организовал экспертизу после того, как в соцсетях казанцы начали жаловаться на большое количество крыс на Московском рынке. 

#крысы #Роспотребнадзор по РТ
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