Специалисты Роспотребнадзора обнаружили много крысиных нор на территории рынка в Казани

Стали известны результаты экспертизы, которую Управление Роспотребнадзора по Татарстану организовало после информации о нашествии крыс на Московский рынок в Казани.

Экспертиза установила, что территория рынка не соответствует санитарным требованиям.

«Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии, которые проводили экспертизу, обнаружили следы жизнедеятельности грызунов, множество жилых нор. Территория рынка частично загрязнена бытовым и строительным мусором», – рассказали агентству в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Материалы проверки будут направлены в прокуратуру Казани для согласования проведения внеплановой проверки, добавили в санитарном ведомстве.

Ранее агентство сообщало, что Роспотребнадзор Татарстана организовал экспертизу после того, как в соцсетях казанцы начали жаловаться на большое количество крыс на Московском рынке.