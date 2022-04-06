Роспотребнадзор назначил экспертизу после информации о нашествии крыс на рынок в Казани

Управление Роспотребнадзора по Татарстану организовало экспертизу после появления информации о нашествии крыс на Московский рынок в Казани.

Информация об этом накануне появилась в соцсетях.

«6 апреля организована санитарно-эпидемиологическая экспертиза на наличие грызунов. Ее по поручению Управления проводит Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе санитарного ведомства.

Как объяснили агентству в Роспотребнадзоре, если информация подтвердится, материалы для проведения внеплановой проверки будут направлены в прокуратуру.