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Ру Тат
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Здоровье
6 апреля 2022  13:20

Роспотребнадзор назначил экспертизу после информации о нашествии крыс на рынок в Казани

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Управление Роспотребнадзора по Татарстану организовало экспертизу после появления информации о нашествии крыс на Московский рынок в Казани.

Информация об этом накануне появилась в соцсетях.

«6 апреля организована санитарно-эпидемиологическая экспертиза на наличие грызунов. Ее по поручению Управления проводит Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе санитарного ведомства.

 Как объяснили агентству в Роспотребнадзоре, если информация подтвердится, материалы для проведения внеплановой проверки будут направлены в прокуратуру.

#Роспотребнадзор РТ проверка #крысы
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