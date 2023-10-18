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Специалисты по госзакупкам из Якутии прошли обучение в Татарстане
В Госкомитете РТ по закупкам прошел трехдневный семинар по обмену опытом для специалистов из Якутии. Для них было организовано ознакомление с практикой РТ в сфере закупок, а также курсы повышения квалификации.
Как отметил председатель Госкомитета по закупкам РТ Руслан Сабиров, опыт Татарстана в закупочной деятельности оценивают и перенимают другие регионы страны. «Это дает стимул двигаться дальше и предпринимать дальнейшие действия к совершенствованию системы закупок», – сказал он и добавил, что республика и дальше готова обмениваться опытом. Сабиров также поблагодарил коллег из Якутии за доверие и выбор.
В свою очередь, начальник Управления муниципальных закупок Окружной администрации Якутска Светлана Антонова выразила слова благодарности «за прекрасно выстроенное обучение, возможность обменяться опытом». «Сама столица Татарстана – город Казань – оставила у нас только положительные впечатления и восхищение», – сказала она.
Гости из Якутии высоко оценили уровень организации системы закупок в Татарстане и сопоставили опыт работы и выделили лучшие практики, сообщает Госкомитет по закупкам РТ.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казань для изучения опыта организации школьного питания в учебных заведениях города прибыли представители Управления социального питания Санкт-Петербурга.
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