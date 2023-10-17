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Санкт-Петербург изучает опыт организации питания школьников в Казани
Опыт организации школьного питания в учебных заведениях Казани оценили на днях представители Управления социального питания Санкт-Петербурга. Делегация северной столицы посетила лицей №146 «Ресурс» Ново-Савиновского района города.
В лицее создан Центр здорового питания. В школьном ресторане отказались от полуфабрикатов, еда готовится на месте, ежедневный ассортимент составляет три и более блюд. Для учащихся со 2-го по 11 класс предоставлено право выбора еды с возможностью комплектовать обед для вегетарианцев, детей с ОВЗ, детей, имеющих аллергии или сахарный диабет.
Меню разработано Департаментом продовольствия и социального питания Казани и утверждено в Роспотребнадзором.
Представители Управления социального питания Санкт-Петербурга высоко оценили опят Татарстана по созданию таких социально важных проектов в сфере питания детей, сообщает Госкомитет РТ по закупкам. Председатель профильного комитета Руслан Сабиров отметил, что «проведение подобных мероприятий позволяет по-новому взглянуть на существующие проекты и выработать методы решения имеющихся проблем.
В рамках деловой программы представители регионов также посетили Госкомитет по закупкам РТ, Агентство по государственному заказу РТ, IT-парк им. Башира Рамеева, Департамент продовольствия, а также приняли участие в круглом столе совместно с представителями Дирекции по конкурентной политике и закупкам Казани. Деловая программа была организована Госкомитетом РТ по закупкам.
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