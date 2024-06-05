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Специалисты по госзакупкам из Бурятии проходят обучение в Татарстане
Опыт Татарстана в системе госузакупок перенимают специалисты из Бурятии. В эти дни руководитель республиканского агентства по государственным закупкам Бурятии Екатерина Прушинская изучает систему закупок Татарстана. Обучение проходит в Центре развития закупок РТ, в программу входит подробное изучение закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, управление бизнес-процессами в закупках.
В рамках программы обучения прошел круглый стол по обмену опытом. И.о. председателя Госкомитета РТ по закупкам Искандер Багаутдинов подчеркнул важность соблюдения законодательства в данной области, необходимость прозрачности и открытости в процессе закупок.
Багаутдинов напомнил, что по итогам прошедшего года Татарстан стал абсолютным лидером индекса эффективности закупочной деятельности регионов Ассоциации РОСТ.
Все участники круглого стола выразили готовность к дальнейшему взаимодействию и сотрудничеству, сообщает пресс-служба ведомства.
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