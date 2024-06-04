Госкомитет РТ по закупкам: в Татарстане внедрена достаточно жесткая финансовая дисциплина

Фото: Госкомитет по закупкам РТ

О том, что такое централизация закупок, как она позволяет экономить бюджетные средства, как эта система выстроена в Татарстане, и чем был отмечено республиканское ведомство на всероссийском форуме-выставке «Госзаказ» в Москве, в интервью «Татар-информу» рассказал и.о. председателя Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам Искандер Багаутдинов.

Основное преимущество централизованных закупок состоит в экономии бюджетных средств

Искандер Гимадиевич, расскажите, что такое централизация закупок. Как она влияет на расходование бюджетных средств.

Законом о контрактной системе предусмотрена возможность осуществления централизованных закупок. Суть централизованных закупок заключается в том, что закупки для нужд отдельных заказчиков (органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов местных администраций, государственных и муниципальных бюджетных и казенных учреждений) осуществляются не самими этими заказчиками, а одним уполномоченным государственным или муниципальным органом (уполномоченным казенным учреждением).

Основное преимущество централизованных закупок состоит в экономии бюджетных средств за счет оптимального формирования лотов (например, при централизованной закупке могут закупаться продукты питания для нужд сразу нескольких детских садов муниципального района, что обеспечивает более низкие цены, предлагаемые поставщиками, чем если бы проводилось много более мелких закупок самими детскими садами), а также в сокращении издержек самого закупочного процесса.

Кроме того, с помощью данной практики значительно снижается административная нагрузка на заказчиков за счет исключения дублирующих закупок, а высокая квалификация специалистов уполномоченного органа позволяет избежать ошибок в закупочном процессе.

Главным преимуществом централизованных закупок для участников является содействие предотвращению нарушений законодательства, коррупционных проявлений за счет установления единых правил осуществления закупок, единых требований к участникам таких закупок и требований к закупаемой продукции в документации о закупке, инструкции по заполнению заявки, техническом задании, проекте контракта.

Идею централизации закупок Федеральная антимонопольная служба рекомендовала региональным и муниципальным заказчикам еще в 2018 году. Были предложены меры, направленные на оптимизацию закупочной деятельности в субъектах Российской Федерации для обеспечения недискриминационного доступа поставщиков к закупкам, увеличения доли закупок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации конкуренции.

Централизованная модель государственных и муниципальных закупок в Татарстане четко выстроена с 2011 года

Как в Татарстане ведется работа в этом направлении?

В Республике Татарстан с 2011 года четко выстроена централизованная модель государственных и муниципальных закупок, которая и обеспечивает высокую эффективность работы в расходовании бюджетных средств. На региональном уровне внедрено пять уполномоченных органов, включая Госкомитет как регулятор, в т.ч. обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере закупок. На муниципальном уровне уполномоченными органами выступают, как правило, исполнительные комитеты.

Если о говорить о цифрах, то в соответствии с Законом о контрактной системе в республике опубликовано извещений на общую сумму почти 246 млрд рублей. Экономия бюджетных средств по результатам заключенных контрактов составила 2,4%.

Может показаться, что экономия не очень высокая и по сравнению, в целом по стране, ниже почти в два раза. Однако, необходимо иметь в виду, что в Республике Татарстан внедрена достаточно жесткая финансовая дисциплина, – уполномоченным органом в этой сфере является Департамент казначейства Министерства финансов Республики Татарстан. Насколько я знаю, только в нашем регионе реализована тройная проверка финансов перед размещением закупок, что благоприятно сказывается на установлении предварительной цены контракта и исключает возникновение дебиторской задолженности у заказчиков.

Самой значимой наградой для Госкомитета стал диплом за абсолютное лидерство в индексе эффективности закупочной деятельности регионов

С 15 по 17 мая в Москве на территории «Сколково» прошел XIX Всероссийский форум-выставка «Госзаказ». Работа Госкомитета РТ по закупкам была отмечена на форуме. Расскажите об этом подробнее.

Действительно, на форуме достижения Госкомитета были отмечены.

Если рассказывать с самого начала, то еще в далеком 2021 году Госкомитет вступил в Ассоциацию организаций и специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных торгов. Ее деятельность нацелена на транслирование позиции региональных уполномоченных органов законодателю и регулятору в сфере закупок, на обеспечение реальной нормативной, методической, консультативной поддержки в целях единообразного и правильного правоприменения в сфере закупок. На сегодня действительными членами Ассоциации «РОСТ» являются руководители уполномоченных органов в сфере закупок из 52 субъектов Российской Федерации.

В первый день выставки-форума прошло заседание Ассоциации «РОСТ», на котором Госкомитет награжден сертификатом Ассоциации «РОСТ» за активную работу по выстраиванию единообразной политики в части централизации закупок в регионе по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Госкомитету вручено несколько наград.

Да, вы правы. Но самой значимой наградой для Госкомитета 15 мая стал диплом за абсолютное лидерство в индексе эффективности закупочной деятельности регионов.

Ассоциацией «РОСТ» подготовлен рейтинг работы уполномоченных органов в сфере закупок в 85 регионах Российской Федерации за 2023 год по 18 показателям – это «Доля конкурентных закупок, по результатам которых контракт был заключен с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией», «Среднее количество участников конкурентных закупок», «Доля безрезультатных конкурентных закупок от общего количества конкурентных закупок» и т.д.

По результатам расчета рейтинга Госкомитет награжден вышеуказанным дипломом, что подтверждает, что мы движемся в правильном направлении.

Госкомитет и дальше продолжит реализацию мероприятий, направленных на совершенствование системы закупок Республики Татарстан.

Фото: Госкомитет по закупкам РТ