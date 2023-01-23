Специалисты Банка России объяснили, почему замедлилась годовая инфляция в Татарстане

Годовая инфляция в Татарстане в декабре прошлого года замедлилась до 11,4% после 11,8% в ноябре. Такая динамика обусловлена обильным урожаем и снижением покупательской активности, сообщает Отделение Банка России – Национального банка по РТ.

Так, годовой рост цен на продовольствие в декабре снизился с 12% в октябре до 11,1% в декабре. Специалисты Банка России выделяют зерновые культуры, гречку и сахарную свеклу, обильный урожай которых замедлил рост цен на мясо, яйца, хлеб, молочку, крупы и сахар.

В сфере непродовольственной инфляции годовой прирост цен в декабре снизился до 11,4% после 12,2% в ноябре. На это в основном повлияло снижение покупательской активности населения и экспортные ограничения, вызвавшие рост предложения на внутреннем рынке.

При этом годовой рост цен на услуги в декабре ускорился с 10,8% до 11,7% из-за пересмотра тарифов на коммунальные услуги.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция продолжит снижаться и весной 2023 года может кратковременно опуститься ниже 4%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5 –7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Как ранее отметил Президент РФ Владимир Путин, к концу первого квартала 2023 года уровень инфляции в России может снизиться до 5%.