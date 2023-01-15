Путин спрогнозировал снижение уровня инфляции в России до 5% в начале 2023 года

К концу первого квартала 2023 года уровень инфляции в России приблизится к 5%. Таким прогнозом поделился Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Полагаю, что по результатам первого квартала текущего года она где-то приблизится от сегодняшних 11,9% к 5%. А это очень важный показатель, чтобы обеспечить достойный уровень жизни людей, обеспечить их реальные доходы», — отметил он, отвечая на вопрос о текущей экономической обстановке в стране.

По мнению Путина, ситуация в экономике стабильная — «гораздо лучше того, что не только наши противники, но и мы прогнозировали». Он отметил, что улучшение демонстрируют все макроэкономические показатели. На подъеме находятся строительство, промышленное производство, сельское хозяйство, а уровень безработицы, наоборот, упал до исторического минимума.