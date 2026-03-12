news_header_top
Общество 12 марта 2026 22:59

Специалист прокомментировала усиление контроля за тарифообразованием со стороны ФАС

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Государственная Дума расширила полномочия Федеральной антимонопольной службы по контролю за тарифообразованием. Новые законы прокомментировала эксперт в области ЖКХ, сопредседатель некоммерческого партнерства «Управдом» Евгения Юнисова в беседе с «Радио 1».

«Суть изменений заключается в нескольких аспектах: установление предельных индексов и порядок их формирования; обоснованность тех стоимостных показателей, которые запрашивает субъект регулируемой сферы», – объяснила специалист.

По ее словам, дело в том, что нынешняя система позволяет ресурсоснабжающим организациям включать в тарифы расходы, которые они должны были нести раньше, но по каким-то причинам проигнорировали.

«Мне кажется, такое обоснование не должно включать необходимость модернизации или капитального ремонта, возникшего за счет длительного недоремонтае», – заметила сопредседатель НП «Управдом».

Соответственно, по ее мнению, расходы организации на капитальный ремонт должны учитывать те вложения, которые она должна была делать прежде в рамках текущих ремонтов.

Одними из самых проблемных эксперт сочла сферы тепла и водоснабжения – именно там, по данным ФАС, больше всего нарушений.

«Рядовому потребителю по-прежнему сложно самостоятельно отстоять свои права без помощи специалистов, но новые полномочия ФАС должны упростить эту задачу», – подытожила Юнисова.

