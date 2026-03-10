Володин сообщил о мерах для защиты граждан от завышенных платежей ЖКХ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Госдума рассмотрит законопроекты, направленные на усиление государственного контроля за тарифами в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в своем канале в MAX.

По его словам, от граждан поступает большое количество обращений, связанных с завышенными платежами за коммунальные услуги. Он отметил, что в прошлом году после вмешательства были выявлены необоснованно начисленные средства на сумму свыше 50 млрд рублей.

Володин также обратил внимание на данные ФАС. По информации ведомства, увеличивается число случаев, когда в регионах не исполняют отдельные предписания службы. Если в 2023 году таких случаев было 14, то в 2024-2025 годах их количество выросло до 93.

По мнению спикера Госдумы, такая ситуация говорит о необходимости системных решений, которые позволят навести порядок в этой сфере и защитить права граждан.

Он сообщил, что на ближайшем заседании депутаты рассмотрят законопроекты, предполагающие усиление контроля за тарифообразованием.

Одна из инициатив предусматривает расширение полномочий Федеральной антимонопольной службы. В случае если её предписания в сфере регулирования тарифов не будут выполняться, служба сможет самостоятельно пересматривать предельные уровни тарифов.

Второй законопроект касается ответственности должностных лиц за повторное неисполнение предписаний ФАС. Предлагается ввести административное наказание в виде обязательной дисквалификации на срок до трёх лет.

По словам Володина, предлагаемые нормы должны помочь защитить права граждан и навести порядок в сфере начисления платы за коммунальные услуги.